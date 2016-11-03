Виталий Мутко: "Матч "Урал" - "Терек" внимательно пересмотрят"

Вице-премьер правительства РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил "СЭ", что ситуацию со "странным матчем" 12-го тура между "Уралом" и "Тереком" (1:4) внимательно изучит экспертная группа. Сегодня грозненский клуб обратился в РФС с просьбой инициировать объективное расследование игры с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи.

- Да, обращение есть, расследование будет, - сказал Мутко. - Мы держим ситуацию под контролем. Не буду сейчас раскрывать механизмов, такая работа требует сосредоточенности, скажу лишь, что расследованием займётся лига. Будет создана экспертная группа, матч внимательно пересмотрят и тогда вынесут оценку. Давайте спокойно дождёмся этого шага. Я бы призвал не нагнетать обстановку, работа ведется.

- Случай ведь уникальный - сам клуб обратился.

- Да нет, были такие случаи. Это нормальная практика. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, воскресный матч в Екатеринбурге вызвал широкий общественный резонанс: коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко подал в отставку.

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