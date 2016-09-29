Сергей Павлов: "В гости к "Локомотиву" едем за победой"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Павлов в преддверии матча 9-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" подчеркнул в интервью клубной пресс-службе, что команда едет в Москву за победой. Он отметил, что у железнодорожников большой потенциал, несмотря на неудачное выступление в этом сезоне.

– Будут ли какие-то изменения в составе? - вопрос Павлову.

– Еще два дня рабочих. Радует, что ряд футболистов, которые были травмированы, или пришли в разобранном состоянии в нашу команды, сегодня находятся в хорошем состоянии. Думаю, кое-что изменим.

– В Москву едете за победой, или будет играть осторожно?

– Мы каждую игру настраиваемся на победу. Не всегда получается, но мы не едем на за ничьей. Ищем слабые стороны соперника, пытаемся свои плюсы использовать. Другое дело, что получается не всегда, на что есть объективные и субъективные причины.

– Сегодняшнее положение "Локомотива" на руку "Арсеналу"?

– Трудно сказать. Потенциал у команды большой. Все это видят. Игроки у них хорошие, квалифицированные, качественные. Те матчи, которые они проиграли, могли сложиться как угодно.