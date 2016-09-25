Сергей Павлов: "Локомотив" сейчас злой? "Арсенал" тоже не добрый!"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Павлов после матча 8-го тура чемпионата России с "Тереком" (0:0) подчеркнул, что "канонирам" необходимо какое-то время для постройки новой команды. По его словам, туляки обладают хорошим подбором игроков.

- В перерыве сказали команде что-то особенное? Ведь на второй тайм вышла совершенно другая команда.

- Нет, мы спокойно разбирались. Не было никаких эмоций, надо было просто подправить игру. Выстроили определенную геометрию, поработали с фишками на доске. Ребята были немного растеряны в первом тайме, хотя в последние минут десять уже игра подравнялась.

- Почему те же Фримпонг и Максимов пришли в команду настолько растренированными, что их надо столько времени готовить?

- Это очень хорошие футболисты, но история у них разная. У Максимова была тяжелая травма, была сделана операция, он не мог раньше начать работать. Сейчас он работает в двухразовом режиме, с ним занимается тренер по физподготовке. Он мастер. Мощный, с хорошей скоростью. Более того, мы обязательно будем использовать Изотова из дубля, он в очень хорошем состоянии. Я думаю, дам ему игровое время. Там и Шевченко подойдет, и нам будет из кого выбирать впереди.

Еще я хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку. Люди, несмотря на наши последние неудачи, пришли на стадион, не отвернулись. Мы строим новую команду, нам тяжелее, чем кому-либо. Это - премьер-лига, нам нужно немного времени. Когда нет больших денег, надо время. У нас хорошие футболисты, талантливые. Но кто не соответствует уровню премьер-лиги, играть не будет.

- Скажите пару слов о подготовке к матчу с "Локомотивом". Железнодорожники сейчас злые, проиграли "Ростову"…

- Мы тоже не добрые! (Петр ПОРТЯНСКИЙ)