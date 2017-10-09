Сергей Кирьяков: "Зениту" нужно быть начеку в матче с "Арсеналом"

Бывший главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков в интервью пресс-службе "Зенита" в преддверии матча 13-го тура чемпионата России между петербуржцами и туляками подчеркнул, что эта встреча не станет легкой прогулкой для сине-бело-голубых. По словам специалиста, им необходимо быть начеку.

– Всего четыре команды отбирали у "Зенита" очки в чемпионате России: "Урал", "Динамо", "Ростов" и "Анжи". "Арсенал" с ними в одном ряду? Как-то выделяется на их фоне? – вопрос Кирьякову.

– "Арсенал" может отнять очки. "Зениту" нужно быть начеку: легкой прогулки не будет. Результаты последнего тура тому подтверждение: туляки обыграли "Краснодар" – играющую команду, которая до последних туров была основным преследователем "Зенита". Словом, "Арсенал" способен преподнести сюрприз. Если "Зенит" рассчитывает добыть три очка, нужно выходить с первых минут с хорошим настроем.

– "Арсенал" в этом чемпионате проиграл дома "Тосно" (1:2), но выиграл в гостях у "Ахмата" (3:2). Команда еще не обрела стабильность под руководством Миодрага Божовича?

– Мне тяжело обсуждать эту тему, не зная, что сейчас происходит внутри команды. Понятно, что "Арсенал" летом укрепился. Пришли квалифицированные игроки, которые могут проявлять себя в атакующей игре. В тех матчах, как с "Ахматом", "Краснодаром", когда "Арсенал" совсем не считался фаворитом, он неожиданно добывал очки. Возможно, правда, в Санкт-Петербурге на туляков негативно повлияет то, что не сможет сыграть Лука Джорджевич. Он забил четыре мяча, прежде всего, за счет индивидуальных качеств. Но, повторюсь, даже в его отсутствие от "Арсенала" можно ждать сюрпризов.