Сергей Кирьяков: "Третья игра за неделю дает о себе знать, плюс искусственное поле…"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что обидно проигрывать такие поединки. Он добавил, что "Арсенал" "продолжит упираться", несмотря на сложный календарь.

– Обидно проигрывать такие матчи, пропуская на добавленных минутах, особенно в нашей ситуации, когда каждое очко на вес золота. Понимали, что будем играть против команды, которая в защите не допускает свободных зон. Справлялись в первом тайме, хотя сами мало угрожали воротам. Третья игра за неделю дает о себе знать, плюс искусственное поле. Во втором тайме путем замен попытались освежить игру, больше рисковали. Ничья была бы более справедливым результатом.

– Дальше чрезвычайно сложный календарь, как выбираться из этой ситуации?

– Упираться дальше и готовиться, каждый матч начинается со счета 0:0. В футболе видел, что из безнадежных ситуаций выходили, потому все возможно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

"СЭ" вел трансляцию матча "Уфа" – "Арсенал"