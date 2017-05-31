Сергей Кирьяков подтвердил свой уход из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков покидает клуб. Об этом он сообщил "СЭ". В Туле специалист работал с октября 2016 года. Его контракт истекает сегодня.



– Я ухожу из "Арсенала", – сказал Кирьяков. (Сергей АСТАХОВ)

Напомним, "Арсенал" занял 14-е место и в стыковых матчах с "Енисеем" (1:2, 1:0) сохранил место в премьер-лиге. Кандидатами на пост главного тренера "канониров" являются экс-рулевой "Терека" Рашид Рахимов и Дмитрий Аленичев, уже работавший в Туле.