Сергей Кирьяков: "Первая победа "Арсенала" - как камень с сердца упал"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Анжи" (1:0) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Наставник отметил важность первой победы с тульским клубом.

– Мы понимали, в каких погодных условиях нам придется играть, и готовились к этому, – сказал Кирьяков. – Говорили, что сзади надо играть попроще, в некоторых моментах просто посылали мяч вперед, и была задача в середине поля обеспечить подбор. Предполагали, что соперник в таких погодных условиях будет играть так же. В принципе, так оно и оказалось. И тут на первое место выходит борьба на каждом участке поля. Мы с первых минут старались не проигрывать ни одного единоборства, накрывать соперника, прессинговать, не давать спокойно владеть мячом. Уже на первых минутах мы имели два неплохих момента, должны были забивать и повести в счете.

Потом игра немножко выровнялась, и у "Анжи" были неплохие подходы к нашей штрафной. Радует, что сегодня сыграли без ошибок, потому что в той нашей неприятнейшей серии поражений все решали именно грубейшие индивидуальные промахи. Сегодня, к счастью, их не было, и мы сумели использовать стандартное положение – над этим мы много работаем на тренировках. Я поблагодарил ребят за самоотдачу, действительно все выложились до конца и заслуженно добыли очень важные для нас три очка.

– Какие чувства испытываете после первой победы в премьер-лиге?

– В первую очередь радует, что прервали серию поражений, которая сильно на нас давила. Если проанализировать, мы все пропущенные голы привезли себе сами. Допускали грубейшие ошибки, за которые соперник нас немедленно наказывал. На мой взгляд, неплохая была игра в Казани. В первом тайме больше тактическая борьба шла, мы не давали "Рубину" свободных зон. Но во втором тайме опять – одна ситуация, где мы раскрылись, и нас сразу же наказали.

Это все давило психологически, и сегодня как камень с сердца упал. Я думаю, все остались довольны, и мы сами, и наши болельщики. Огромное спасибо всем, кто пришел сегодня на стадион в такую погоду, их было слышно, они гнали ребят вперед, скандировали хорошие вещи, это настраивает на хороший лад. И команда сегодня отблагодарила своих болельщиков. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)