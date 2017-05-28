Сергей Кирьяков: "Большой привет Талалаеву, суперэксперту, и Тихонову"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ против "Енисея" (1:0) поздравил всех с победой. Также специалист передал "привет" наставнику "Тамбова" Андрею Талалаеву.

– Всех с победой! – сказал Кирьяков. – И тех, кто искренне болел за нас, и тех, кто неискренне болел. Знаю, такие тоже есть, сидящие в этом зале. Пессимистично они были настроены... Это нормальная ситуация, в любом случае, мы очень довольны, что решили задачу. Это непросто было сделать. Особенно глядя на "Оренбург", когда они добились приемлемого результата в первом матче и какие проблемы имели во втором. Здесь нет смысла говорить об игре, сегодня стояла задача победить. Выжать из себя все, все, что осталось. Сезон был тяжелый, концовка чемпионата отняла очень много физических и моральных сил. В связи с этим основной задачей было подготовить ребят психологически, чтобы они себя уже не жалели. Максимов вышел с незалеченной травмой и сразу же выбыл. Все отдавались игре полностью. Это достойно уважения.

Поздравляю всех с тем, что мы решили задачу. Это произошло впервые в истории Тулы. Сейчас те, кто писал петиции, кто собирал демонстрации, писал плакаты про чемоданы и чего-то там еще пусть засунут себе этот плакат в одно место. И большой привет Талалаеву, суперэксперту, который напророчил, что в Оренбурге все ясно, а у нас тут могут быть проблемы. Он должен обращать внимание на то, как он работает в своем клубе, и вдруг сует нос в наши дела. Когда увижу его, лично передам привет, и вы можете предположить, в какой форме будет этот привет. Так что пусть не попадается мне на глаза, так и напишите.

– Тут еще один ваш обидчик 10 минут назад отсюда ушел.

– Ему тоже огромнейший привет! Просто огромнейший!

– Андрей Тихонов сказал, что "Арсенал" много играет длинными передачами, и что даже в ФНЛ так не играют. Вы с этим согласны?

– Андрей пусть занимается своей командой. Мы играли так, и это нам принесло нужный результат. Мы не нацеливаем футболистов играть длинными передачами, безадресно отправлять мяч вперед. Я думаю, это неправильно, что он это все прокомментировал. Да, мы просили, чтобы наши игроки обороны, попадая под прессинг соперника, играли попроще, чтобы не допустить ошибок. В этом сезоне таких ошибок было много, Вы помните, что мы из-за грубейших ошибок сами себе привозили голы. Была задача сыграть надежно. Слишком многое стояло на кону, и поэтому мы дали такую установку нашим футболистам. Такими длинными передачами мы хотели себя обезопасить в центральной зоне обороны. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"