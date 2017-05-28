Сергей Кирьяков: "Арсеналу" нужно усилить состав"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ против "Енисея" (1:0) отметил, что скоро обсудит с руководством клуба свое будущее. Специалист подчеркнул, что качество игры забудется, а результат – останется.

– Насколько изменится команда к следующему сезону? Каково будет отношение спонсоров?

– К спонсорам я не имею отношения, с ними руководство клуба общается. Конкретных планов у нас пока нет. У меня заканчивается контракт, я думаю, что скоро мы сядем с руководством и обсудим дальнейшее сотрудничество. Предварительно набросали план, сейчас надо заниматься конкретикой. Надо перевести дух, и начнем работать.

– Перерыв между чемпионатами – всего полтора месяца. До какого числа команда будет в отпуске, когда и где будет готовиться?

– Определенные варианты, как я уже сказал, были. В ближайшее время будем работать конкретно. Конечно, нужно усиление и по игрокам. В прошлом сезоне команда вошла в сезон с проблемами. Конечно, чтобы такого не допустить, надо поработать. Надеюсь, что спонсоры отнесутся к этому с пониманием. Это вопрос к руководству, но понятно, что надо кого-то покупать, а не ограничиваться бесплатными игроками, как мы делали раньше.

– Когда счет стал 1:0, что было важнее: забить второй гол или сохранить устраивающий нас счет?

– Забив и не пропустив, мы решали свою задачу. Вы видели, что игроки и физически подсели, сказалась напряженная концовка, и все эти перелеты. Не было жесткой установки играть от обороны. Но по ситуации – мы вели в счете, и раскрываться должен был соперник. Да, силенок где-то не хватало, чтобы организовать острые контратаки. Хотя пару моментов во втором тайме мы имели. В любом случае, победа есть победа. Игра забывается, а результат остается. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"