Сергей Карасев: "Назначение на дерби стало неожиданным. Утром прилетели из Томска, завтра собирались в Казань"

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о возвращении к работе в чемпионате России и признался, что для него стало сюрпризом назначение на матч 25-го тура чемпионата России ЦСКА – "Локомотив". Он отметил, что у его бригады уже были билеты в Казань, где он должен был работать на игре "Рубин" – "Терек".

– Насколько неожиданным стало назначение на матч ЦСКА – "Локомотив"?

– Узнал об этом буквально только что. Утром наша бригада прилетела из Томска, а завтра должна была лететь в Казань, билеты уже на руках. Руководство решило, что мы будем работать на московской встрече. Для любого арбитра счастье выводить команды в дерби.

– Как оцените свое возвращение в чемпионат России после долгого перерыва?

– Не могу комментировать свою работу, для начала необходимо дождаться оценки инспектора. Рад тому, что вернулся. Честно говоря, соскучился по нашему чемпионату, не работал почти два месяца. Из вчерашнего матча могу отметить, что самое главное - это оценка команд, у которых не было претензий.

– Глава ДСИ Андрей Будогосский не исключил, что вы можете быть назначены еще на одно дерби – ЦСКА – "Спартак". Будете готовы выдержать две таких статусных игры за несколько дней?

– Мы работаем от матча к матчу. Для начала необходимо отсудить ЦСКА и "Локомотив". Как руководство скажет, так и будет. Для любого судьи важно отработать без ошибок. Нашей бригаде это важно, мы готовимся к юниорскому чемпионату мира в Корее, поэтому каждая игра как финал. Чтобы не было проблем, разговоров, чтобы психологическое состояние было нормальным.

– Скандальный фон вокруг ваших коллег по итогам 24-го тура влияет на вашу бригаду?

– Скажу честно. Когда я назначен на тур, то не смотрю и не читаю, что происходит. Так готовлюсь к игре. Конечно, хочется, чтобы все было по-доброму. В последнее время вокруг судей много негативных разговоров и критики. Понятно, критика должна быть, но конструктивной. Это приводит к прогрессу. (Сергей АСТАХОВ)