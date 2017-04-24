Карасев вместо Еськова рассудит ЦСКА и "Локомотив"

В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России произошли изменения, информирует официальный сайт РФС.

Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА – "Локомотив" (среда, 26 апреля), на котором должен был работать Алексей Еськов.

Причина такого решения не сообщается. Напомним, что в субботу в игре 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) Еськов удалил трех игроков гостей.

Соответственно поединок между "Рубином" и "Тереком" (среда, 26 апреля) будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.

Также на матче "Оренбург" – "Зенит" (среда, 26 апреля) произошла замена ассистента главного арбитра – Алексей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.

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Полные списки назначений выглядят следующим образом.

25 апреля (вторник):

"Спартак" – "Урал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

"Ростов" – "Уфа": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).



26 апреля (среда):

"Рубин" – "Терек": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).

"Оренбург" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

"Арсенал" – "Крылья Советов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

ЦСКА – "Локомотив": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).



27 апреля (четверг):

"Анжи" – "Томь": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

"Амкар" – "Краснодар": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).