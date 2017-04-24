13:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карасев вместо Еськова рассудит ЦСКА и "Локомотив"

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В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России произошли изменения, информирует официальный сайт РФС.

Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА"Локомотив" (среда, 26 апреля), на котором должен был работать Алексей Еськов.

Причина такого решения не сообщается. Напомним, что в субботу в игре 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) Еськов удалил трех игроков гостей.

Соответственно поединок между "Рубином" и "Тереком" (среда, 26 апреля) будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.

Также на матче "Оренбург""Зенит" (среда, 26 апреля) произошла замена ассистента главного арбитра – Алексей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.

Тур-дом: дебют Петербурга, разгром "Спартака", скандалы в судействе //
Арбитры не знают, как судить? // Разбор судейства Алексея Еськова

Полные списки назначений выглядят следующим образом.

25 апреля (вторник): 
"Спартак" – "Урал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Ростов" – "Уфа": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва). 

26 апреля (среда): 
"Рубин" – "Терек": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Арсенал" – "Крылья Советов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва). 
ЦСКА – "Локомотив": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва). 

27 апреля (четверг): 
"Анжи" – "Томь": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Амкар" – "Краснодар": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Опрос

Повлияло ли судейство Алексея Еськова на исход матча "Зенит" - "Урал"?
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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/86316.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (16)
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71

Свидетель беспредела на Распил-А..................обратка тебе - ОУКС!))

14:09

Свидетель беспредела на Распил-А

71 ЦВБП! ОУКБ ))

14:08

Фемистоклюс

Да... с Карасём "Локо" не повезло. Свистеть будет в сторону коней.

14:04

71

Да, пофиг, кто будет судить. Надо самим отгружать "девчатам" и все). ЦВБП!.

14:01

Свидетель беспредела на Распил-А

Всё понятно )) Во избежание очковых потерь и ввиду естественного отказа Локо катать договорняк, Гинер протолкнул своего ручного судейку )) Локо можно не выходить на игру.

14:00

Рюрик 09

А чёй-то, судейство Еськова не было резонансным и вдруг... )))))))))))))))

13:57

**гость**

Оренбург-Зенит,зачем на этом корпоративе судья? Посидят,распишут "пульку" , запишут 3 гола игрочишке(хоть он и играть не будет) и всё нормально , муллер доволен !!!

13:56

Andrewxyz

Продажный российский футбол. Как можно его смотреть, цирк.

13:54

Alex.S

Сочувствую Локо. Рад за Спартак. Карась не будет судить наш матч с ЦСКА. По регламенту не положено одну команду судить две игры подряд.

13:50

RoyalHunter

народ, а вы зачем вообще смотрите наш купленный на корню чемпионат?

13:50

dv2205

Еськов судил честно и надо было поддержать человека - я бы на его месте обратился в УЕФА чтобы прогнувшихся под админресурс выгнали - следующему игроку кому сломают ногу а судья не свистнет не повезет

13:49

Свинству Бой!

Свободу Еськову!!!! У-ха-ха, а сельдюка повысили, он был слепошарым помощником в игре с Зенитом и не сказал ,что Комбарик играл рукой и вот теперь ему поступил хороший бонус и он уже главный на игре Спама! Мда. С ржавой вилкой тоже все понятно, спокойно отработает тех. задание Газпрема.

13:47

Jean4

Гинер уже потирает руки, его ручного судьишку назначили, осталось в такой не простой финансовой ситуации найти деньги.

13:43

Levbereg

Правильно сделали. Еськова реально стало жалко. Может там ему чем-то пригрозили перед матчем? Не мог так судья поступать, если купленный. Как известно, то, что куплено, делать можно намного незаметнее, а не так по глупому. Еськова спасать нужно просто как человека. Мы же не знаем, что там на самом деле.

13:38

zvovs

Ура! Теперь можно снова спать спокойно и не беспокоится за честность. До следующего тура....

13:35

RW.irk

Ширяев вовремя флажком махать будет (или не будет...) ? Так-то, лучшему арбитру страны (по версии УЕФА) само то судить Томь-Оренбург и Рубин-Терек. Прямо его уровень. А на матчи лидеров можно и начинающих ставить

13:32