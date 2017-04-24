Карасев вместо Еськова рассудит ЦСКА и "Локомотив"

В назначении арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура чемпионата России произошли изменения, информирует официальный сайт РФС.
Бригада под руководством Сергея Карасева в полном составе переведена с игры в Казани на матч ЦСКА – "Локомотив" (среда, 26 апреля), на котором должен был работать Алексей Еськов.
Причина такого решения не сообщается. Напомним, что в субботу в игре 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0) Еськов удалил трех игроков гостей.
Соответственно поединок между "Рубином" и "Тереком" (среда, 26 апреля) будут судить Евгений Турбин, Алексей Лунев и Дмитрий Чельцов.
Также на матче "Оренбург" – "Зенит" (среда, 26 апреля) произошла замена ассистента главного арбитра – Алексей Ширяев будет работать на игре вместо Игоря Демешко.
Тур-дом: дебют Петербурга, разгром "Спартака", скандалы в судействе //
Арбитры не знают, как судить? // Разбор судейства Алексея Еськова
Полные списки назначений выглядят следующим образом.
25 апреля (вторник):
"Спартак" – "Урал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Ростов" – "Уфа": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
26 апреля (среда):
"Рубин" – "Терек": судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Арсенал" – "Крылья Советов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА – "Локомотив": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).
27 апреля (четверг):
"Анжи" – "Томь": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Амкар" – "Краснодар": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
71
Свидетель беспредела на Распил-А..................обратка тебе - ОУКС!))
14:09
Свидетель беспредела на Распил-А
71 ЦВБП! ОУКБ ))
14:08
Фемистоклюс
Да... с Карасём "Локо" не повезло. Свистеть будет в сторону коней.
14:04
71
Да, пофиг, кто будет судить. Надо самим отгружать "девчатам" и все). ЦВБП!.
14:01
Свидетель беспредела на Распил-А
Всё понятно )) Во избежание очковых потерь и ввиду естественного отказа Локо катать договорняк, Гинер протолкнул своего ручного судейку )) Локо можно не выходить на игру.
14:00
Рюрик 09
А чёй-то, судейство Еськова не было резонансным и вдруг... )))))))))))))))
13:57
**гость**
Оренбург-Зенит,зачем на этом корпоративе судья? Посидят,распишут "пульку" , запишут 3 гола игрочишке(хоть он и играть не будет) и всё нормально , муллер доволен !!!
13:56
Andrewxyz
Продажный российский футбол. Как можно его смотреть, цирк.
13:54
Alex.S
Сочувствую Локо. Рад за Спартак. Карась не будет судить наш матч с ЦСКА. По регламенту не положено одну команду судить две игры подряд.
13:50
RoyalHunter
народ, а вы зачем вообще смотрите наш купленный на корню чемпионат?
13:50
dv2205
Еськов судил честно и надо было поддержать человека - я бы на его месте обратился в УЕФА чтобы прогнувшихся под админресурс выгнали - следующему игроку кому сломают ногу а судья не свистнет не повезет
13:49
Свинству Бой!
Свободу Еськову!!!! У-ха-ха, а сельдюка повысили, он был слепошарым помощником в игре с Зенитом и не сказал ,что Комбарик играл рукой и вот теперь ему поступил хороший бонус и он уже главный на игре Спама! Мда. С ржавой вилкой тоже все понятно, спокойно отработает тех. задание Газпрема.
13:47
Jean4
Гинер уже потирает руки, его ручного судьишку назначили, осталось в такой не простой финансовой ситуации найти деньги.
13:43
Levbereg
Правильно сделали. Еськова реально стало жалко. Может там ему чем-то пригрозили перед матчем? Не мог так судья поступать, если купленный. Как известно, то, что куплено, делать можно намного незаметнее, а не так по глупому. Еськова спасать нужно просто как человека. Мы же не знаем, что там на самом деле.
13:38
zvovs
Ура! Теперь можно снова спать спокойно и не беспокоится за честность. До следующего тура....
13:35
RW.irk
Ширяев вовремя флажком махать будет (или не будет...) ? Так-то, лучшему арбитру страны (по версии УЕФА) само то судить Томь-Оренбург и Рубин-Терек. Прямо его уровень. А на матчи лидеров можно и начинающих ставить
13:32