13:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Хусаинов: "Вернблум и Хави Гарсия заслуживали удалений"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил сожаление, что не все судьи профессионально подходят к подготовке к матчам. Он отметил, что Хави Гарсия заслужил красной карточки за фол на Юрии Газинском в матче "Краснодар""Зенит", а Понтус Вернблум за удар локтем в лицо Серхио Санчесу должен был быть удален в игре ЦСКА"Рубин".

– Удивляет нынешний непрофессионализм наших арбитров к матчам. Судья должен знать повадки футболистов, получил назначение на игру – посмотри, кто что может сделать, у кого какие повадки. Не имеет значения, кто руководитель Департамента судейства и инспектирования, на футбольном поле несет ответственность арбитр, – сказал Хусаинов. – Вот это и вызывает грусть. Что еще нужно сделать, чтобы судья качественно провел один матч?

– Как оцените эпизоды с участием Хави Гарсии и Вернблума?

– Оба не первый день выступают в чемпионате России, уже все в курсе, как они ведут себя на поле. Была история, когда зенитовец ударил в лицо Губочана, швед тоже порой жестко играет. Оба заслуживали красной карточки в прошедшем туре. (Сергей АСТАХОВ)

 

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