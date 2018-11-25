Сергей Хусаинов: "Москалев должен был назначить пенальти в ворота "Спартака"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал спорный момент в матче "Спартак" – "Крылья Советов" в 15-м туре РПЛ. На 57-й минуте после прострела самарца Георгия Зотова с левого фланга мяч попал в руку Зе Луиша, который находился в штрафной площади красно-белых. Главный судья Владимир Москалев посчитал, что умышленной игры рукой не было и продолжил встречу.

– Ошибка арбитра в моменте с рукой спартаковца. Рука была поднята выше уровня тела. Москалев стоял рядом и все видел – рефери и должен был назначить пенальти в ворота москвичей, – сказал Хусаинов. (Арман Мкртчян)