Сергей Горлукович: "Слышал, что у Дзюбы возникали какие-то конфликты в "Спартаке"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". По его словам, нападающий Артем Дзюба мог покинуть красно-белых из-за конфликтов.

– А вот на лучшего, на мой взгляд, сегодня нападающего России – Дзюбу – у "Спартака" денег не нашлось. Говорили, что он якобы слишком много просил у клуба…

– Понимаете, есть финансовая позиция клуба. Если игрок и его агенты просят, по мнению руководства, слишком много, почему им должны говорить "да"? "Бавария", например, никогда не платит за трансфер футболиста больше 50 миллионов. Таков принцип мюнхенцев. Так их самым дорогим прошлогодним приобретением стал полузащитник "Лиона" Корентен Толиссо, за которого немцы выложили 41 с половиной миллионов евро. Другое дело, придерживался ли "Спартак" своей финансовой линии или просто в тот момент принципиально пошел против Дзюбы. Вот этого мы не знаем.

– Но ведь Дзюба свой воспитанник. Можно было делать ставку на таких игроков, а не покупать, например, футболистов типа Петковича?

– Если бы Дзюба играл тогда постоянно и забивал в "Спартаке" по 10-15 голов, то никаких вопросов к нему и не возникало бы.

– Но ему там и особо играть не давали.

– Так это уже от него зависело. Если ты конкуренцию не выдерживаешь, значит, нужно больше работать, доказывать.

– Сегодняшнему "Спартаку" Дзюба бы пригодился?

– Я не знаю. Все зависит от того, кто будет тренером "Спартака". Он и решит, какие игроки ему нужны. Здесь рассматриваются все факторы: игра, результативность, психология, как ведет себя в коллективе. Слышал, что у Дзюбы возникали какие-то конфликты в "Спартаке". Почему Олег Иванович Романцев расстался с Андреем Тихоновым?

– Почему?

– Наверное, потому, что игрок стал тянуть одеяло на себя. Не знаю… Тогда болельщики не понимали, почему Романцев так поступил. Но, наверное, тренер все хорошенько обдумал. Вот и все. А вообще это рабочие моменты. Кто-то продлевает контракт, кто-то – нет.

Полностью интервью Горлуковича - здесь