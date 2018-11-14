Сергей Горлукович: "При всем моем уважении к Кутепову, я не ожидал, что Черчесов возьмет его в сборную"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович стал гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту". Он объяснил, почему оборона красно-белых не выглядит уверенно.

– С поцелуями все ясно. Но с некоторых пор у нас появился ритуал, когда футболист, которого заменили, должен обязательно жать руку тренеру. И если этого не происходит, как, к примеру, было с Фернандешем, прошагавшим мимо Юрия Семина, то сразу же начинаются разговоры про конфликт между ними. А по-вашему, насколько это вообще важно?

– Лично я не понимаю, почему главный тренер должен обязательно жать игроку руку. Я, когда работал, не считал это необходимым. Высказать свое мнение или поблагодарить футболиста можно в раздевалке или на разборе. В советское время ничего подобного не было.

– Изначально Карерру брали, как специалиста по работе с защитниками. Судя по восьми пропущенным мячам в домашних встречах с "Ахматом", "Ростовом", "Арсеналом" и "Уралом" оборона по сей день остается больным местом "Спартака". Чего, прежде всего, не хватает этой линии?

– Вся оборона строится на двух центральных защитниках – они ее стержень. Сочетание этой пары должно меняться только в исключительных случаях. Появление Джикия могло бы решить эту проблему, тем более, что купили Жиго. Но француз получил серьезную травму. И на этой позиции то Кутепов играет, то Боккетти, то еще кто-то. Меняться могут крайние защитники. А центр должен быть незыблем. Это – основа обороны.

– Кстати, о Кутепове, который очень прилично смотрелся на чемпионате мира. Почему сейчас в "Спартаке" он выглядит не таким уверенным и надежным?

– При всем моем уважении к Илье, я не ожидал, что Черчесов возьмет его в сборную. Та игра, которую он показывал в "Спартаке" до чемпионата мира, на мой взгляд, не давала на то оснований.

– Но, согласитесь, Кутепов в сборной хорошо выглядел.

– В команде Черчесова все хорошо выглядели. Что касается Кутепова, то здесь сыграл большую роль громадный опыт Игнашевича, партнерство с которым придавало Илье уверенности. И все-таки, по моему мнению, Кутепов пока не дотягивает до роли основного игрока спартаковской обороны. Ему не хватает стабильности – может один матч провести на уровне, а два-три следующих завалить.

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