Сергей Галицкий - о продаже акций "Магнита": "Я останусь в "Краснодаре"

Бизнесмен Сергей Галицкий, 16 февраля продавший 29,1 процента акций сети магазинов "Магнит" банку ВТБ, не намерен отстраняться от управления "Краснодаром". Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей, она ожидает одобрения профильных органов.

- Я останусь в футбольном клубе "Краснодар", - цитирует ТАСС Галицкого. - Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе. В исполком РФС вернусь вряд ли.

Напомним, "Краснодар" был основан в 2008 году по инициативе Галицкого. С 2011 года "быки" выступают в РФПЛ. В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" - 9 очков.