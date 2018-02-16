09:26 | Футбол — РФПЛ

Сергей Галицкий - о продаже акций "Магнита": "Я останусь в "Краснодаре"

Сергей ГАЛИЦКИЙ. Фото Виталий ТИМКИВ
Сергей ГАЛИЦКИЙ. Фото Виталий ТИМКИВ
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Бизнесмен Сергей Галицкий, 16 февраля продавший 29,1 процента акций сети магазинов "Магнит" банку ВТБ, не намерен отстраняться от управления "Краснодаром". Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей, она ожидает одобрения профильных органов.

- Я останусь в футбольном клубе "Краснодар", - цитирует ТАСС Галицкого. - Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе. В исполком РФС вернусь вряд ли.

Напомним, "Краснодар" был основан в 2008 году по инициативе Галицкого. С 2011 года "быки" выступают в РФПЛ. В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" - 9 очков.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Тузик666

По ходу надо начать за Кубань опять топить. А может за Спартак. Тьфу блин свини. Всё никак после вчерашнего не отпустит.

11:15

akornelov

Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/nikofrost

11:13

Ajccio

Чего-то похожее было в Анжи....

11:00

клад555

karlikf1 какую безопасность?Очередной ты чудик с беленой на глазах....Баламоха как никогда прав

10:54

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот и усе. Куда засовывает свои лапы мусорное ветебе, там везде все заканчивается полным дерьмом! Футбольные полицаи не дадут соврать и не только они.

10:50

armi

Ну и правильно сделал. Давно надо было от этого позорища избавиться: хуже магазинов, чем Магнит трудно и найти - грязь, насекомые, грызуны, просрочка.

10:49

Levbereg

Похоже быков на вольное пастбище скоро пустят.

10:44

karlikf1

баламошка 10:17, наша власть обеспечивает твою и мою безопасность. Чтобы ты сидел в тепле, уюте и в спокойной домашней обстановке колотил в инт-те всякие гадости об этой власти. У тебя лично власть много чтоли украла? Прежде чем писать здесь всякую чушь, сравни для себя, мысленно: сколько эта власть у тебя украла и сколько ты сам, по своей вине просерил в этой жизни.

10:40

с.карасёв

на эти деньги краснодар года два протянет...

10:28

Jean4

Плохо будет если еще и Краснодар потеряем, если перейдет на бюджетное финансирование ему конец как и Кубани настанет.

10:25

баламошка

Надеюсь только, что Галицкого не прессует наша добрая власть, которая сама создать ничего не может, а умеет только воровать у других и у своей страны.

10:17

баламошка

Красавец! Огромное спасибо за развитие детско-юношеского футбола!

10:10

Lennon

Серёжа подразочаровался в футболе......

09:46

crazysun78

Уже где то слышал такое... Смена курса развития клуба..

09:34

rusfed 2.0

Печальный показатель для бизнеса. Государство съедает частный бизнес с потрохами

09:34

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