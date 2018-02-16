Сергей Галицкий - о продаже акций "Магнита": "Я останусь в "Краснодаре"

Бизнесмен Сергей Галицкий, 16 февраля продавший 29,1 процента акций сети магазинов "Магнит" банку ВТБ, не намерен отстраняться от управления "Краснодаром". Сделка оценивается в 138 миллиардов рублей, она ожидает одобрения профильных органов.
- Я останусь в футбольном клубе "Краснодар", - цитирует ТАСС Галицкого. - Сосредоточусь на клубе и детско-юношеском футболе. В исполком РФС вернусь вряд ли.
Напомним, "Краснодар" был основан в 2008 году по инициативе Галицкого. С 2011 года "быки" выступают в РФПЛ. В этом сезоне команда занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 36 очков. Отставание от идущего первым "Локомотива" - 9 очков.
Тузик666
По ходу надо начать за Кубань опять топить. А может за Спартак. Тьфу блин свини. Всё никак после вчерашнего не отпустит.
11:15
akornelov
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11:13
Ajccio
Чего-то похожее было в Анжи....
11:00
клад555
karlikf1 какую безопасность?Очередной ты чудик с беленой на глазах....Баламоха как никогда прав
10:54
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот и усе. Куда засовывает свои лапы мусорное ветебе, там везде все заканчивается полным дерьмом! Футбольные полицаи не дадут соврать и не только они.
10:50
armi
Ну и правильно сделал. Давно надо было от этого позорища избавиться: хуже магазинов, чем Магнит трудно и найти - грязь, насекомые, грызуны, просрочка.
10:49
Levbereg
Похоже быков на вольное пастбище скоро пустят.
10:44
karlikf1
баламошка 10:17, наша власть обеспечивает твою и мою безопасность. Чтобы ты сидел в тепле, уюте и в спокойной домашней обстановке колотил в инт-те всякие гадости об этой власти. У тебя лично власть много чтоли украла? Прежде чем писать здесь всякую чушь, сравни для себя, мысленно: сколько эта власть у тебя украла и сколько ты сам, по своей вине просерил в этой жизни.
10:40
с.карасёв
на эти деньги краснодар года два протянет...
10:28
Jean4
Плохо будет если еще и Краснодар потеряем, если перейдет на бюджетное финансирование ему конец как и Кубани настанет.
10:25
баламошка
Надеюсь только, что Галицкого не прессует наша добрая власть, которая сама создать ничего не может, а умеет только воровать у других и у своей страны.
10:17
баламошка
Красавец! Огромное спасибо за развитие детско-юношеского футбола!
10:10
Lennon
Серёжа подразочаровался в футболе......
09:46
crazysun78
Уже где то слышал такое... Смена курса развития клуба..
09:34
rusfed 2.0
Печальный показатель для бизнеса. Государство съедает частный бизнес с потрохами
09:34