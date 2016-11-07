Сергей Галицкий: "Не вижу отрицательных моментов в игре "Краснодара" при Шалимове"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий считает, что наставник команды Игорь Шалимов пока все делает правильно. Он отметил, что на результатах команды сказывается большое количество травмированных.

– Я не видел отрицательных моментов при Шалимове, – сказал Галицкий в эфире передачи "8-16". – Много ли команд в премьер-лиге способны противостоять "Шальке"? В первой игре мы "висели" на воротах немецкой команды. У "Краснодара" "вывалилась" группа атаки, а без травмированных футболистов играть тяжело. Что касается матчей с "Оренбургом", то я не припомню, чтобы кто-то из топ-клубов легко проходил эту команду. Все, что делает Шалимов, – правильно.