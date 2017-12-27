13:45 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко назвал слухами информацию о возможном переходе главного тренера питерцев Роберто Манчини в "Милан". Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летний специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии.

– Слухи я не комментирую, – сказал Фурсенко. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2020.

La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану"

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Островзаячий

Манчини потерял раздевалку, привёл своих друзей - сотрудников, диетологов,уволил доктора Тю,водителя автобуса, не обнимается с игроками после голов.

15:41

199

Значит свалит, а за ним и все мамманы. Ну и слава богу.

15:23

Тётка

А чему быть довольным в сером,скучном городе и клубе-середняке,который нужен только газпрому.

14:35

sovmilitary

"53-летний специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии." Что здесь главное: не доволен жизнью (солнца-то совсем нет, далеко не Италия), соскучился по работе (вообще или в Италии? в Питере он что, не работает?).

14:27

ladafan

почти каждый день фото с видами выкладывает, но не доволен оказывается))))))

14:14