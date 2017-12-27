Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко назвал слухами информацию о возможном переходе главного тренера питерцев Роберто Манчини в "Милан". Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летний специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии.

– Слухи я не комментирую, – сказал Фурсенко. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2020.

La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану"