Сергей Фурсенко: "Слухи о Манчини не комментирую"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко назвал слухами информацию о возможном переходе главного тренера питерцев Роберто Манчини в "Милан". Ранее в СМИ сообщалось, что 53-летний специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии.
– Слухи я не комментирую, – сказал Фурсенко. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2020.
La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану"
Островзаячий
Манчини потерял раздевалку, привёл своих друзей - сотрудников, диетологов,уволил доктора Тю,водителя автобуса, не обнимается с игроками после голов.
15:41
199
Значит свалит, а за ним и все мамманы. Ну и слава богу.
15:23
Тётка
А чему быть довольным в сером,скучном городе и клубе-середняке,который нужен только газпрому.
14:35
sovmilitary
"53-летний специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии." Что здесь главное: не доволен жизнью (солнца-то совсем нет, далеко не Италия), соскучился по работе (вообще или в Италии? в Питере он что, не работает?).
14:27
ladafan
почти каждый день фото с видами выкладывает, но не доволен оказывается))))))
14:14