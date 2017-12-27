La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить "Милан", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии.
Также отмечается, что с 53-летним итальянцем уже связывались директора миланского клуба Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.
Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2020.
при счете 0:4 судья сломал игру
молодец макарона. план виден. осталось провалить весну 2018, пройти проторенной тропой предшественников и с задором развести лопоухого акционера на увесистый золотой парашют...и домой.
14:22
Разбанен досрочно
замерз? вместе с Дриусси походу. неженки.
14:15