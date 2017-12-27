La Gazzetta dello Sport: Манчини интересен "Милану"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини может возглавить "Милан", утверждает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, специалист недоволен жизнью в Санкт-Петербурге и соскучился по работе в Италии.

Также отмечается, что с 53-летним итальянцем уже связывались директора миланского клуба Массимилиано Мирабелли и Марко Фассоне.

Напомним, что Манчини возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года. Контракт рассчитан до лета 2020.

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