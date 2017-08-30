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17:58 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Контракт с Молло расторгнут на конфиденциальных условиях"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб расторг контракт с хавбеком Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон, но отказался раскрывать детали. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол. 

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ. 

- Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны, - цитирует ТАСС Фурсенко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4519185

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Илья Дьяконов

Фурсенко, расторгни контракт с Зенитом!

18:08

Serenky25

Били наверное перед этим...Он так хотел у вас играть...

18:04