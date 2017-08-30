Сергей Фурсенко: "Контракт с Молло расторгнут на конфиденциальных условиях"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что клуб расторг контракт с хавбеком Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон, но отказался раскрывать детали. 28-летний француз перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он отыграл за сине-бело-голубых семь матчей и забил 1 гол.

В нынешнем сезоне Молло не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за дубль в ФНЛ.

- Мы с ним расторгли контракт по обоюдному согласию на определенных условиях, которые конфиденциальны, - цитирует ТАСС Фурсенко.