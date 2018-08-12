Семин оценил дебют Смолова в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил дебютный матч Федора Смолова за железнодорожников, который проиграл "Оренбургу" в третьем туре российской премьер-лиги со счетом 0:1. 28-летний игрок вышел в стартовом составе и провел 76 минут.

- Как оцените дебют Смолова?

- Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось.

Смолов в дебютном матче за "Локо" не забил, но попал в штангу

"Локо", что с тобой? Не помогает даже Смолов