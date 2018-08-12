17:03 | Футбол — РПЛ

Семин оценил дебют Смолова в "Локомотиве"


Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин оценил дебютный матч Федора Смолова за железнодорожников, который проиграл "Оренбургу" в третьем туре российской премьер-лиги со счетом 0:1. 28-летний игрок вышел в стартовом составе и провел 76 минут.

- Как оцените дебют Смолова?

- Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось.

Смолов в дебютном матче за "Локо" не забил, но попал в штангу

"Локо", что с тобой? Не помогает даже Смолов

 

 

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18356

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 3-й тур
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