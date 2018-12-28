Семин не комментирует уход Геркуса из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал комментировать изменения в менеджменте клуба: с поста генерального директора клуба ушел Илья Геркус, а Эрик Штоффельхаус покинул должность спортивного директора.

По данным "СЭ", в ближайшие время будет объявлено, что эти вакансии займут Василий Кикнадзе и Владимир Кузьмичев соответственно.

– Я сейчас в отпуске и ничего комментировать не буду, – сказал Семин. (Дмитрий Сомов)

Штоффельсхаус снял с себя обязанности спортивного директора "Локомотива" // Геркус объявил об уходе из "Локо" //

Геркус и его наследие. В чем он был хорош, а где ошибся



