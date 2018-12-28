Штоффельсхаус снял с себя обязанности спортивного директора "Локомотива"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе из клуба. В своем Инстаграме он попрощался с командой и объяснил причины своего решения.

- Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни – поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора "Локомотива". Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона – это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи!

Ранее по информации "СЭ" стало известно о том, что генеральный директор "Локо" Илья Геркус, а также его заместитель Федор Луннов и руководитель отдела кадров Мария Грачева покинул клуб. Об этом может быть объявлено после совета директоров, который состоится в пятницу, 28 декабря.

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