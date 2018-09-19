Селихов дисквалифицирован на два матча условно за оскорбительные жесты во время матча с "Ахматом"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов получил дисквалификацию на два матча за оскорбительные жесты в матче седьмого тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2). Об этом сообщил руководитель КДК РФС Артур Григорьянц.

- Мы рассматривали матч, как из рапорта делегата, так и по информации, которая нам поступила от службы Алексея Смертина. Речь идет о видео, где болельщики "Спартака" скандировали на 20-й минуте оскорбительные выкрики в адрес происхождения болельщиков "Ахмата". Также нам были представлены фотографии от департамента безопасности РФС. На первой – несогласованный баннер, на второй - Александр Селихов. Он был вызван на заседание. Также на нем присутствовал заместитель Алексея Смертина – Баранов. За скандирования оскорбительных выражений в адрес происхождения болельщиков "Ахмата" "Спартак" оштрафован на 140 тысяч рублей. За появление несогласованного баннера "Спартак" оштрафован на 20 тысяч. Кроме того, за публичную демонстрацию оскорбительного жеста в отношении лиц, находящихся на стадионе, Александр Селихов оштрафован на 50 тысяч и дисквалифицирован на два матча условно до конца сезона-2018/2019.

Селихов, который восстанавливается после травмы, находися на фанатской трибуне и в матче не участвовал.

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