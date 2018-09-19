За какие жесты оштрафован Селихов. Вот фотофакт

19 сентября вратарь "Спартака" Александр Селихов был оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован два матча условно до конца сезона-2018/19.

Такие санкции были применены к 24-летнему игроку КДК РФС за публичную демонстрацию оскорбительных жестов в отношении лиц, находящихся на стадионе "Открытие Арена" во время матча седьмого тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2) 16 сентября. Селихов показывал средние пальцы, находясь на вышке заводящих на фанатской трибуне красно-белых.

Селихов не провел в этом сезоне ни одного матча. Он продолжает реабилитацию после разрыва ахилла.