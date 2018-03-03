Сельдяков удалил Кришито

Арбитр Владимир Сельдяков на 4-й компенсированной минуте матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" удалил с поля защитника питерской команды Доменико Кришито.

Итальянец получил второе предупреждение, первое - на 78-й минуте. После ухода с поля игрок не сдерживал эмоции.

Ранее с поля за две желтые карточки был удален полузащитник Александр Ерохин.