18:23 3 марта | Футбол — РФПЛ

Сельдяков удалил Кришито

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Арбитр Владимир Сельдяков на 4-й компенсированной минуте матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" удалил с поля защитника питерской команды Доменико Кришито.

Итальянец получил второе предупреждение, первое - на 78-й минуте. После ухода с поля игрок не сдерживал эмоции.

Ранее с поля за две желтые карточки был удален полузащитник Александр Ерохин.

Зенит - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (7)
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igorx70

У судьи уши опухли от зенитовского мата.

18:56 3 марта

Komendant1

Надо было еще селедке в морду дать.

18:55 3 марта

Wgadan

Ага щас, переигровка, когда у Локо в игре с Зенитом удалили не того игрока, ничего не переигрывали. Тем более этот неудаленный был за пределами поля и в игру не вступал.

18:44 3 марта

anhora

Интересно, когда уже питерских игроков начнут наказывать за хамское отношение к орбитрам? Началось всё с Халка, который хамил просто по чёрному. На ноги судьям наступал, матом крыл. А те боялись его удалять. Сейчас Кришито охамел в конец. Долго на это свинство смотреть???

18:42 3 марта

баламошка

Включил Плаческу.

18:41 3 марта

shpasic

пусть переиграют эти пять секунд)

18:40 3 марта

pushgun

Будет переигровка, за техническую ошибку. Не было красной, после второй желтой Амкаровцу. Жаль Сельдякова опять пожалеют и он не сядет в тюрьму.

18:38 3 марта

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