Сельдяков удалил Кришито

Арбитр Владимир Сельдяков на 4-й компенсированной минуте матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" - "Амкар" удалил с поля защитника питерской команды Доменико Кришито.
Итальянец получил второе предупреждение, первое - на 78-й минуте. После ухода с поля игрок не сдерживал эмоции.
Ранее с поля за две желтые карточки был удален полузащитник Александр Ерохин.
igorx70
У судьи уши опухли от зенитовского мата.
18:56 3 марта
Komendant1
Надо было еще селедке в морду дать.
18:55 3 марта
Wgadan
Ага щас, переигровка, когда у Локо в игре с Зенитом удалили не того игрока, ничего не переигрывали. Тем более этот неудаленный был за пределами поля и в игру не вступал.
18:44 3 марта
anhora
Интересно, когда уже питерских игроков начнут наказывать за хамское отношение к орбитрам? Началось всё с Халка, который хамил просто по чёрному. На ноги судьям наступал, матом крыл. А те боялись его удалять. Сейчас Кришито охамел в конец. Долго на это свинство смотреть???
18:42 3 марта
баламошка
Включил Плаческу.
18:41 3 марта
shpasic
пусть переиграют эти пять секунд)
18:40 3 марта
pushgun
Будет переигровка, за техническую ошибку. Не было красной, после второй желтой Амкаровцу. Жаль Сельдякова опять пожалеют и он не сядет в тюрьму.
18:38 3 марта