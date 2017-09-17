Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 57-й минуте матча 10-го тура "Тосно" – "Спартак" у арбитра Владимира Сельдякова были основания назначить пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Илья Кутепов при выполнении углового хозяевами поля руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь. Мяч в этот момент уже находился в игре. Судья продолжил матч, не наказав спартаковца 11-метровым. (Александр БОБРОВ)
alex-ls
Бобров иди суди уже сам, твои материалы читать невозможно, посудишь так в низшей лиге и тебя там изобьют, может ума прибавится. какие пенальти в этих эпизодах???
14:56
Odissevs
Никаких пенальти не было. Для чего эти выдумки? "спорт-экспресс", хватит троллить!
14:55
совва
Один заметил и на том спасибо
14:49
А-спид
Два пенальти, Бобров, ДВА!!! Второй когда в спину толкали этого югослава из Тосно
14:44