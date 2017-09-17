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14:36 | Футбол — РФПЛ

Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Спартака"

Нарушение правил со стороны Ильи Кутепова на игроке "Тосно". Нарушение правил со стороны Ильи Кутепова на игроке "Тосно". Нарушение правил со стороны Ильи Кутепова на игроке "Тосно". Нарушение правил со стороны Ильи Кутепова на игроке "Тосно".
Нарушение правил со стороны Ильи Кутепова на игроке "Тосно".
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На 57-й минуте матча 10-го тура "Тосно""Спартак" у арбитра Владимира Сельдякова были основания назначить пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Илья Кутепов при выполнении углового хозяевами поля руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь. Мяч в этот момент уже находился в игре. Судья продолжил матч, не наказав спартаковца 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

Бобров иди суди уже сам, твои материалы читать невозможно, посудишь так в низшей лиге и тебя там изобьют, может ума прибавится. какие пенальти в этих эпизодах???

14:56

Odissevs

Никаких пенальти не было. Для чего эти выдумки? "спорт-экспресс", хватит троллить!

14:55

совва

Один заметил и на том спасибо

14:49

А-спид

Два пенальти, Бобров, ДВА!!! Второй когда в спину толкали этого югослава из Тосно

14:44