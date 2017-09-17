Сельдяков не назначил пенальти в ворота "Спартака"

На 57-й минуте матча 10-го тура "Тосно" – "Спартак" у арбитра Владимира Сельдякова были основания назначить пенальти в ворота красно-белых. Спартаковский защитник Илья Кутепов при выполнении углового хозяевами поля руками задержал соперника, вбежавшего в штрафную площадь. Мяч в этот момент уже находился в игре. Судья продолжил матч, не наказав спартаковца 11-метровым. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"