Сегодня суд рассмотрит дело о ДТП с участием Смолова

Сегодня, 9 июля, Октябрьский районный суд Краснодара рассмотрит административное дело о ДТП с участием форварда "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

Судебное заседание по административному материалу в отношении футболиста назначено на 15.00, судья Прокопенко А. А, сообщают "РИА Новости".

В ночь на 1-е августа Смолов попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

В отношении водителя были составлены административные материалы по статьям "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП", которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.

Смолов разбил машину за 9 миллионов рублей //

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