Себастьян Хольмен: "Гранквист и Вернблум покинули чемпионат России? Они просто стареют"

Шведский защитник "Динамо" Себастьян Хольмен в интервью "Известиям" прокомментировали уход соотечественников 31-летнего Понтуса Вернблума и 33-летнего Андреаса Гранквиста из чемпионата России.

– Вслед за Вернблумом российский чемпионат покидает и другой шведский футболист Андраес Гранквист из "Краснодара". Почему ваши соотечественники уезжают из России?

– В этом нет ничего необычного, они просто стареют.

Кого мы больше не увидим в чемпионате России

