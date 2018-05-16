Себастьян Хольмен: "Гранквист и Вернблум покинули чемпионат России? Они просто стареют"

Шведский защитник "Динамо" Себастьян Хольмен в интервью "Известиям" прокомментировали уход соотечественников 31-летнего Понтуса Вернблума и 33-летнего Андреаса Гранквиста из чемпионата России.
– Вслед за Вернблумом российский чемпионат покидает и другой шведский футболист Андраес Гранквист из "Краснодара". Почему ваши соотечественники уезжают из России?
– В этом нет ничего необычного, они просто стареют.
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
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https://iz.ru/743502/sevastian-terletckii/kholmen-my-dokazali-chto-dinamo-est-za-chto-uvazhat