Себастьян Дриусси: "Зенит" должен был набрать больше очков"

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси считает, что его команда должна была набрать больше очков в чемпионате России. После 15 туров команда на первом месте в турнирной таблице.

– "Зенит" лидирует в чемпионате России. Вы довольны тем, как складывается этот сезон, или в каких-то матчах мы недобрали очков?

– Очков должно было быть больше. Например, матчи с "Анжи" и "Динамо" мы проиграли из-за собственных ошибок. Хотя мы идем на первом месте, расслабляться нельзя – российский чемпионат очень конкурентный.

– "Зенит" выиграл первый круг РПЛ. По статистике в девяти случаях из десяти победитель первого круга – будущий чемпион. Что делать с этим знанием? Выкинуть из головы или, наоборот, оно придает уверенности в своих силах?

– Нужно просто держать свой уровень. Мы сфокусированы на премьер-лиге, наша цель – первое место. А какие знания у нас при этом есть – не так важно, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

"Зенит" в 15 матчах набрал 34 очка. Второе место занимает "Краснодар", имеющий в активе 29 очков.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.