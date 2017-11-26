Себастьян Дриусси: "Паредес убедил меня выбрать "Зенит", а не "Спартак"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси сказал, что во время выступлений за "Ривер Плейт" обсуждал возможный переезд в Россию с бывшим форвардом "Спартака" Фернандо Кавенаги. Также игрок питерцев подтвердил, что на его выбор в пользу бело-голубых повлиял его соотечественник Леандро Паредес.

– Если бы не Паредес в "Зените", то вы бы перешли в "Спартак"?

– Да, такие переговоры велись, – цитирует "Фонтанка.ру" Дриусси. – "Спартак" и "Зенит" соперничали за меня. Немаловажную роль сыграло то, что Лео на тот момент уже был игроком "Зенита". Он убедил меня, что "Зенит" – по-настоящему большой клуб, да и я хотел играть с ним вместе.

– Вы же играли с Фернандо Кавенаги. Что он рассказывал о России?

– Он говорил, что в Петербурге очень холодно! Рассказывал, что Москва очень красивый город с прекрасной ночной жизнью.

– Паредес из "Бока Хуниорс". Вы из "Ривера". Как вы проживаете такие матчи?

– Вот совсем недавно было дерби. Я проиграл Лео. Что именно – не могу сказать. Это наш маленький секрет.

Напомним, матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября. Начало игры - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.