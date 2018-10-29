Самедов рассказал о прощальном ужине Карреры

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал о том, как бывший тренер красно-белых Массимо Каррера простился с командой. 54-летний итальянец был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых 22 октября.

- Как вы узнали об отставке Карреры?

- Утром в понедельник на базе в Тарасовке состоялось собрание, на котором нам объявили о перестановке на тренерском мостике. Конечно, мне было грустно, ведь мы вместе с Каррерой провели несколько лет, стали чемпионами, завоевали Суперкубок, - сказал Самедов в интервью "РИА Новости".

- Что Каррера сказал команде в тот день?

- Обратился с небольшой речью, а все остальные слова были произнесены позже, на встрече за ужином. Прощание с тренером прошло в теплой обстановке, все, что он хотел сказать, сказал лично каждому.

- Вы первым написали слова благодарности в адрес тренера в Instagram. После вас начали публиковать сообщения все остальные игроки. Болельщики предполагают, что в команде боялись отреагировать на отставку публично. Так ли это?

- Конечно, нет. Всё, что хотел, я сказал Массимо лично еще утром, поговорив с ним один на один. После тренировки я поехал домой к семье, а когда выдалось свободное время, написал сообщение в Инстаграм. Я даже не думал о том, первым я напишу или последним.

- Именно Каррера настоял на вашем трансфере. Если бы не желание тренера, то вы бы вряд ли вернулись в родной клуб?

- Да, вы правы. Очень благодарен ему за это. На протяжении двух лет у нас с ним были хорошие отношения, а я завоевал долгожданные золотые медали в составе "Спартака".