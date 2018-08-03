Самба Соу: "Динамо" должно занять, как минимум, восьмое место"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу расстроен результатом матча второго тура с "Рубином" (1:1). По его мнению, "бело-голубые" должны побеждать в каждом матче. Цель команды - занять по итогам сезона место не ниже восьмого.

- В первом тайме мы играли неплохо. Во втором получалось не все, - заявил Соу. - Были моменты, но забить не смогли и упустили победу. Обидно. Нам надо выигрывать в каждом матче. В том числе и с "Уралом" в третьем туре.

- Какая у "Динамо" цель на сезон?

- В прошлом году мы были восьмыми. Теперь обязаны, как минимум, повторить этот результат. (Ярослав СУСОВ)