Сальваторе Боккетти: "Все-таки хорошо, что с новым тренером мы говорим на одном языке"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти посетил международный детско-юношеский турнир и рассказал "СЭ" о том, с чего начиналась его профессиональная спортивная деятельность.

– Мне было 6 - 7 лет, когда я познакомился с футболом, и это не был профессиональный клуб, мы играли с мальчишками во дворе. Было очень хорошее время, я с теплотой его вспоминаю.

– Сегодняшний турнир направлен на популяризацию ценностей равенства и дружбы в мировом футболе.

– Важно, чтобы все команды дружили между собой, играли вместе и боролись с расизмом. Здорово, что ребята понимают, что все абсолютно одинаковые, будучи еще такими молодыми. Хорошо, что проводятся такие турниры, думаю, необходимо почаще проводить подобные мероприятия.

– Что пожелаете ребятам, начинающим играть в футбол?

- Я знаю, что ребята мечтают стать известными футболистами, хочу пожелать им, чтобы они тренировались, стремились и достигали поставленных целей. В общем, желаю им стать великими игроками.

– А у вас были свои кумиры, любимая команда?

– "Наполи" в детстве, я же сам приехал из Неаполя. А сейчас, конечно же, я болею за "Спартак".

– Стало ли вам проще играть при новом главном тренере?

– Конечно! Он из Италии, я из Италии, так что во время тренировок говорим между собой на родном языке, хотя и с Аленичевым мы общались на итальянском, не было никаких проблем.

– После прихода нового тренера, результаты "Спартака" значительно улучшились?

– Согласен, мы стали играть лучше! (Алена ТРУШКИНА)