Сальваторе Боккетти: "Этот состав "Спартака" может выиграть Лигу Европы"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о целях команды в Лиге Европы. Итальянец считает, что красно-белые могут одержать победу в этом турнире.
- Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика", - цитирует ТАСС Боккетти. Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.
Победа в Лиге Европы? Подходящие игроки у нас для этого есть. Но Лига Европы - сильный турнир, в нем играют такие команды, как "Наполи", "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Атлетико". Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре.
Vladimir Semenovich
Сальва, будь скромнее, ты о чем? Вы не пройдете Атлетико, не говоря уже о других командах. Вам не под силу Марибор, а там таких как Марибор нет, надо быть реалистом, посмотрите на европейский рейтинг Спартака и вам всем станет ясно. То, что у вас в команде много болтунов, начиная с Глушакова, это отнюдь не добавляет вам мастерства. Мастерство надо зарабатывать молча и упорно на тренировках, а то что сказал вы выиграете лигу Европы, это словесный выхлоп. В прошлом году Ростов намного сильнее был любого российского клуба и то споткнулся в упорной борьбе на будущем победителе турнира Манчестере, а вы с кем собираетесь побеждать? С Каррерой, с Глушаковым, с Промесом или с тобой ? Не смешите.
14:59
sten312
Нольседьмые совсем сбрендили.
13:59
abs68
resifi - ЛЧ не мог, мог только из группы выйти и помешал не Ливерпуль, а Марибор, видно в новостях только читали а игры и не смотрели и таблицы не смотрели, но надо же написать съязвить и умным себя показать.
13:38
resifi
Ну да, Спартак мог выиграть и Лигу Чемпионов. но Ливер Помешал!)))
13:03
abs68
конечно может, и Зенит может, но сейчас все мысли должны быть об Атлетике
12:42
М1967
Сначала в России догоните "Локо"
12:25
баламошка
Не "может", а выиграет. Причём 3 раза подряд, как тренеришка Эмери.
12:24