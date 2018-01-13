12:15 | Футбол — РФПЛ

Сальваторе Боккетти: "Этот состав "Спартака" может выиграть Лигу Европы"

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Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о целях команды в Лиге Европы. Итальянец считает, что красно-белые могут одержать победу в этом турнире.

- Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика", - цитирует ТАСС Боккетти. Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.

Победа в Лиге Европы? Подходящие игроки у нас для этого есть. Но Лига Европы - сильный турнир, в нем играют такие команды, как "Наполи", "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Атлетико". Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре.

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Материалы сюжета: Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Vladimir Semenovich

Сальва, будь скромнее, ты о чем? Вы не пройдете Атлетико, не говоря уже о других командах. Вам не под силу Марибор, а там таких как Марибор нет, надо быть реалистом, посмотрите на европейский рейтинг Спартака и вам всем станет ясно. То, что у вас в команде много болтунов, начиная с Глушакова, это отнюдь не добавляет вам мастерства. Мастерство надо зарабатывать молча и упорно на тренировках, а то что сказал вы выиграете лигу Европы, это словесный выхлоп. В прошлом году Ростов намного сильнее был любого российского клуба и то споткнулся в упорной борьбе на будущем победителе турнира Манчестере, а вы с кем собираетесь побеждать? С Каррерой, с Глушаковым, с Промесом или с тобой ? Не смешите.

14:59

sten312

Нольседьмые совсем сбрендили.

13:59

abs68

resifi - ЛЧ не мог, мог только из группы выйти и помешал не Ливерпуль, а Марибор, видно в новостях только читали а игры и не смотрели и таблицы не смотрели, но надо же написать съязвить и умным себя показать.

13:38

resifi

Ну да, Спартак мог выиграть и Лигу Чемпионов. но Ливер Помешал!)))

13:03

abs68

конечно может, и Зенит может, но сейчас все мысли должны быть об Атлетике

12:42

М1967

Сначала в России догоните "Локо"

12:25

баламошка

Не "может", а выиграет. Причём 3 раза подряд, как тренеришка Эмери.

12:24