Сальваторе Боккетти: "Этот состав "Спартака" может выиграть Лигу Европы"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о целях команды в Лиге Европы. Итальянец считает, что красно-белые могут одержать победу в этом турнире.

- Мы не должны думать о каком-то конкретном результате где-то в будущем, в первую очередь мы должны выиграть дома у "Атлетика", - цитирует ТАСС Боккетти. Нужно создать для себя максимально комфортные условия перед ответным матчем. Если дома мы сыграем вничью, то могут появиться лишние нервы, первый матч очень важен для нас в психологическом плане.

Победа в Лиге Европы? Подходящие игроки у нас для этого есть. Но Лига Европы - сильный турнир, в нем играют такие команды, как "Наполи", "Арсенал", дортмундская "Боруссия", "Атлетико". Прежде всего, мы должны думать о каждой следующей игре.