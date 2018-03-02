Рустам Саяхов: "Рубину" жаль расставаться с Канунниковым"

Генеральный директор "Рубина" Рустам Саяхов объяснил расторжение контракта с нападающим Максимом Канунниковым. По словам функционера, причина кроется в смене формы собственности клуба.

– Мы расторгли контракт с Максимом Канунниковым по обоюдному согласию, – передает сайт "Рубина" слова Саяхова. – В связи с тем, что клуб сейчас проходит реорганизацию формы собственности и до завершения контракта Максима осталось три месяца, мы пришли к общему мнению о том, что это решение устроит обе стороны. Нам действительно жаль расставаться с Максимом, который за годы выступления в "Рубине" проявил себя настоящим профессионалом, отдающим себя на поле без остатка. Он по праву завоевал любовь и признательность наших болельщиков, но такова футбольная жизнь. Мы желаем Максиму дальнейшей успешной карьеры и попадания в сборную России на предстоящий чемпионат мира.

За неполных четыре сезона Канунников провел за казанцев 108 матчей, в которых забил 21 гол.