Руслан Пименов: "Баринов вырастет в серьезного футболиста, если будет так же относиться к делу"

Бывший нападающий "Локомотива" Руслан Пименов после матча 9-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:1) отметил в составе железнодорожников 20-летнего полузащитника Дмитрия Баринова, отыгравшего все 90 минут.

– Сегодня с первых минут вышли Абаев, Баринов, Фернандеш. Кого отметите? – вопрос Пименову.

– Это первые шаги по тасованию состава. Баринов понравился, молодец. Провел уверенный матч. Если продолжит так же относиться к делу, то вырастет в серьезного футболиста.

– На кого в дальнейшем делать ставку в нападении?

– К сожалению, Портнягин травмировался. Скорее всего, Хенти опять будет играть в атаке. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Пименова