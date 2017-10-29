Руслан Нигматуллин: "Предполагаю, что "Зенит" и "Локомотив" сыграют вничью"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин перед матчем 15-го тура чемпионата России против "Зенита"​ отметил, что питерцы проверят, насколько железнодорожники способны претендовать на первое место в этом сезоне.

​– Афиша великолепная, встречаются два лидера российского чемпионата, – цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. – Если лидерство "Зенита" предполагалось многими, то первое место "Локомотива", скорее, нет. В какой-то степени "Локомотив" неожиданно лидирует. Сегодня для железнодорожников будет очень серьезная проверка, насколько они реально могут претендовать на чемпионство.

У "Локомотива" есть очковое преимущество над другими соперниками, но сейчас игра с прямым конкурентом, матч с "Зенитом" будет за шесть очков. Будет очень серьезная борьба. Я предполагаю, что "Зенит" и "Локомотив" сыграют вничью – 1:1.

"Зенит" сейчас нестабилен. Они чередуют прекрасные матчи с не очень. Это связано с большим количеством новичков-легионеров, которые пока не могут стабильно проявлять себя. С другой стороны это связано с настроем. Матчей много и не на каждый удается настроиться должным образом. А сегодня играть с "Локомотивом", лидером. Думаю, что у "Зенита" проблем с настроем не должно быть.

Напомним, матч "Зенит" – "Локомотив" состоится сегодня, 29 октября. Начало встречи – 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.