Руслан Киселев: "Если понадобится, уже зимой в "Томи" будут проведены "зачистки"

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев отметил, что главный тренер Валерий Петраков обладает полным кредитом доверия со стороны руководства клуба. Функционер также подчеркнул, что уже зимой в составе могут быть произведены "зачистки".

– У Валерия Петракова огромное доверие со стороны руководства, – приводит ТАСС слова Киселева. – Как он работал, так и будет работать. Понимаете, когда команда выходит из ФНЛ в РФПЛ, очень сложно создать новый коллектив в короткий промежуток времени – уровень футболистов другой, новый бюджет сверстать надо.

Будем смотреть на игроков, если понадобится, будем делать "зачистки" в составе команды. Будем смотреть, почему футболист не играет на должном уровне. Если не хочет тренироваться и играть, а только получать зарплату, таких не будет. Если кто-то не хочет подстраиваться под новую манеру игры - значит, будем менять. "Зачистки" могут быть уже зимой.

Долги? По этой теме сказать ничего не могу. Это зависит от президента клуба Сергея Жвачкина.

