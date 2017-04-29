Руслан Камболов: "Приятно выходить на поле против "Локомотива", который меня воспитал"

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после побед над "Локомотивом" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата России отметил, что ему всегда приятно выходить на поле против команды, которая его воспитала. По словам хавбека, партнеры после игры поблагодарили его за то, что выбил мяч из пустых ворот после удара Фарфана.

- В конце матча вы спасли свою команду, когда Фарфан бил в упор по вашим воротам. Олег Кузьмин сказал, что партнеры поблагодарили вас за это в раздевалке. Как это было?

- Просто каждый из ребят подошел и сказал спасибо. Ну да, там получилась очень опасная ситуация, нужно было доиграть эпизод до конца. Мы чуть потеряли концентрацию, и Фарфан уже расстреливал пустые ворота. Хорошо, что я там оказался и выбил мяч.

- Игры с "Локомотивом" для вас особенные или это осталось в прошлом и имеет значение только "Рубин"?

- Для меня каждая игра особенная. Неважно, какой соперник. Конечно, не буду скрывать, что мне приятно выходить на поле против железнодорожников, потому что этот клуб меня воспитал, за что я очень благодарен.

- У вашей команды есть какая-то задача по итоговому месту в турнирной таблице?

- Не знаю насчет места, но нам нужно на каждую встречу выходить и биться, как сегодня. Это как минимум. И зарабатывать три очка в каждой встрече. Нам очень важно сейчас поверить в себя и выходить против любого соперника с уверенностью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Рубин".