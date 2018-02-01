"Рубин" проиграл "Тромсе"

"Рубин" в товарищеском матче проиграл норвежскому "Тромсе" - 0:1. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий Слободан Вук.

Товарищеский матч

"Рубин" - "Тромсе" - 0:1 (0:0)

Гол: Вук, 81 (0:1).

Рубин: Рыжиков (Акмурзин, 46), Кудряшов (Устинов, 56), Гранат (Зиганшин, 56; Камболов, 65), Навас (Сорокин, 56), Камболов (Кузьмин, 56), Набиуллин, Подберезкин (Голдобин, 56), Оздоев, Жемалетдинов (Ахметов, 56), Канунников (Шекари, 56), Азмун (Гилязутдинов, 56).