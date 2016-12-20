"Рубин" подтвердил интерес к Алексею Миранчуку

Президент "Рубина" Ильсур Метшин отметил, что его клуб проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Ранее появлялись слухи, что хавбек может покинуть московский клуб, если не договорится о новом контракте.

– Миранчук в наших интересах, и мы официально выразили нашу позицию клубу, что мы заинтересованы в приобретении этого игрока, – цитирует официальный сайт "Матч ТВ" Метшина.