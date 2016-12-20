18:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Рубин" подтвердил интерес к Алексею Миранчуку

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Президент "Рубина" Ильсур Метшин отметил, что его клуб проявляет интерес к полузащитнику "Локомотива" Алексею Миранчуку. Ранее появлялись слухи, что хавбек может покинуть московский клуб, если не договорится о новом контракте.

– Миранчук в наших интересах, и мы официально выразили нашу позицию клубу, что мы заинтересованы в приобретении этого игрока, – цитирует официальный сайт "Матч ТВ" Метшина.

 

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI702285_Rubin_podtverdil_interes_k_Miranchuku

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