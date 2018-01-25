"Рубин" отправился в Турцию без Лестьенна, Сонга, Цакташа и Рочины

Сегодня "Рубин" отправился в Турцию на второй зимний сбор, который завершится 6 февраля. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев взял с собой 23 футболиста. Отметим, что на сбор не полетели Максим Лестьенн, Александр Сонг, Мийо Цакташ и Рубен Рочина.

Команда отправилась в следующем составе:

вратари: Сослан Джанаев, Сергей Рыжиков, Тимур Акмурзин;

защитники: Олег Кузьмин, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Егор Сорокин, Руслан Камболов, Цезарь Навас, Виталий Устинов, Григорий Зиганшин;

полузащитники: Магомед Оздоев, Гекдениз Карадениз, Георгий Махатадзе, Вячеслав Подберёзкин, Ильзат Ахметов, Реза Шекари, Илья Гилязутдинов, Никита Голдобин;

нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Сердар Азмун.

На сборе запланированы контрольные матчи с "Богемианс" (28 января), "Тромсе" (1 февраля) и "ДВТК" (6 февраля).