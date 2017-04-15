"Ростов" установил рекорд чемпионатов России: 5 подряд ничьих 0:0

Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура премьер-лиги против ЦСКА в Москве стала для "Ростова" пятой подряд.

Подопечные Ивана Данильянца установили рекорд чемпионатов страны, превзойдя достижение "Торпедо", которое под руководством Виталия Шевченко провело в 1999 году четыре подряд игры, в которых не было ни одного гола. Также четыре нулевые ничьи кряду было у камышинского "Текстильщика", но они пришлись на разные сезоны (три – в 1992-м, одна – в 1993-м). (Кирилл БУРДАКОВ)