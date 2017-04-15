"Ростов" установил рекорд чемпионатов России: 5 подряд ничьих 0:0

Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура премьер-лиги против ЦСКА в Москве стала для "Ростова" пятой подряд.
Подопечные Ивана Данильянца установили рекорд чемпионатов страны, превзойдя достижение "Торпедо", которое под руководством Виталия Шевченко провело в 1999 году четыре подряд игры, в которых не было ни одного гола. Также четыре нулевые ничьи кряду было у камышинского "Текстильщика", но они пришлись на разные сезоны (три – в 1992-м, одна – в 1993-м). (Кирилл БУРДАКОВ)
майор99
19222 В прошлом году карпинское Торпедо (Армавир) сделало на старте 5 нулевых ничьих в ФНЛ... Эх, СЭ! Учите матчасть! 17:11==========А давай еще ПФЛ посчитаем. Или любителей, а? Речь о матчах сыгранных на "высшем уровне", в чемпионате, а не в первенстве. Так что подучи матчасть, статистик ))))))
17:14
Спринт
Ростов на Дону и голевая засуха? Скажи такое Понедельнику, Проскурину, Херхадзе, Маслову, Воробьеву, Андрееву, Заварову, Кириченко - засмеют!
17:12
майор99
Cepten Как Валера в ФНЛ с Армавиром... 17:05============Дело Валеры живет и процветает. Валераверим )))))
17:12
19222
В прошлом году карпинское Торпедо (Армавир) сделало на старте 5 нулевых ничьих в ФНЛ... Эх, СЭ! Учите матчасть!
17:11
werder63
С учетом ЛЕ в Манчестере, так сельмаш уже 6 игр не забивает)
17:11
Cepten
Как Валера в ФНЛ с Армавиром...
17:05
Доктор Мясо
Шестой ничьи не будет!
17:03
Alala
я бы назвал это антирекорд
17:00
Паснаход
Внушает!
16:50
AlexCS4
Атакующий блок из Ростова в сборной? Ну-ну... Саламычу - горячий привет!
16:44
майор99
Мы хотим всем рекордам "сельмаш"-звонкие дать имена... )))
16:40