16:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ростов" установил рекорд чемпионатов России: 5 подряд ничьих 0:0

0
0
0
0
11

Нулевая ничья в гостевом матче 23-го тура премьер-лиги против ЦСКА в Москве стала для "Ростова" пятой подряд.

Подопечные Ивана Данильянца установили рекорд чемпионатов страны, превзойдя достижение "Торпедо", которое под руководством Виталия Шевченко провело в 1999 году четыре подряд игры, в которых не было ни одного гола. Также четыре нулевые ничьи кряду было у камышинского "Текстильщика", но они пришлись на разные сезоны (три – в 1992-м, одна – в 1993-м). (Кирилл БУРДАКОВ)

 

0
0
0
0
11
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

майор99

19222 В прошлом году карпинское Торпедо (Армавир) сделало на старте 5 нулевых ничьих в ФНЛ... Эх, СЭ! Учите матчасть! 17:11==========А давай еще ПФЛ посчитаем. Или любителей, а? Речь о матчах сыгранных на "высшем уровне", в чемпионате, а не в первенстве. Так что подучи матчасть, статистик ))))))

17:14

Спринт

Ростов на Дону и голевая засуха? Скажи такое Понедельнику, Проскурину, Херхадзе, Маслову, Воробьеву, Андрееву, Заварову, Кириченко - засмеют!

17:12

майор99

Cepten Как Валера в ФНЛ с Армавиром... 17:05============Дело Валеры живет и процветает. Валераверим )))))

17:12

19222

В прошлом году карпинское Торпедо (Армавир) сделало на старте 5 нулевых ничьих в ФНЛ... Эх, СЭ! Учите матчасть!

17:11

werder63

С учетом ЛЕ в Манчестере, так сельмаш уже 6 игр не забивает)

17:11

Cepten

Как Валера в ФНЛ с Армавиром...

17:05

Доктор Мясо

Шестой ничьи не будет!

17:03

Alala

я бы назвал это антирекорд

17:00

Паснаход

Внушает!

16:50

AlexCS4

Атакующий блок из Ростова в сборной? Ну-ну... Саламычу - горячий привет!

16:44

майор99

Мы хотим всем рекордам "сельмаш"-звонкие дать имена... )))

16:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...