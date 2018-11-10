"Ростов" сыграл вничью с "Динамо"

"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 14-го тура чемпионата России. Отметим, что столичный клуб не может забить уже четвертый матч кряду. В последний раз "Динамо" побеждало 21 октября.

"Ростов" на время поднялся на третье место в турнирной таблице, "Динамо" идет на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

14-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Динамо" (Москва) – 0:0

"Ростов": Песьяков, Шомуродов (Кьяртанссон, 79), Вилюш, Ингасон, Хаджикадунич, Скопинцев, Юсупов, Гацкан, Гулиев, Ионов (Логашов, 62), Сигурдарсон.

"Динамо": Шунин, Морозов, Хольмен, Шуньич, Евгеньев, Жоаузинью, Черных, Тетте, Соснин, Луценко, Марков.Предупреждения: Хольмен, 3. Ингасон, 25. Марков, 45+1. Шуньич, 63. Евгеньев, 85.

Судьи: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки), Хатуев (Грозный).

10 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион "Ростов Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам