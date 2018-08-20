18:09 | Футбол — РПЛ

"Ростов" постелил тот самый ковер на базе. ФОТО


Футбольный клуб "Ростов" выполнил обещание, данное в Твиттере и постелил на своей базе ковер, который все видели во время матча четвертого тура РПЛ с "Енисеем".

Матч, который прошел в Ростове в воскресенье, хозяева одержали разгромную победу над красноярским "Енисеем" - 4:0.

Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков.

Условие было выполнено менее, чем за сутки.

 

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