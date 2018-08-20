"Ростов" постелил тот самый ковер на базе. ФОТО

Футбольный клуб "Ростов" выполнил обещание, данное в Твиттере и постелил на своей базе ковер, который все видели во время матча четвертого тура РПЛ с "Енисеем".

Матч, который прошел в Ростове в воскресенье, хозяева одержали разгромную победу над красноярским "Енисеем" - 4:0.

Ковёр уже ищем.

Всем хорошей рабочей недели 👌🏻⚽️ pic.twitter.com/L49tEcSEtT – Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018

Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков.

❤️❤️❤️

500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM – Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2018

Условие было выполнено менее, чем за сутки.