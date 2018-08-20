"Ростов" постелил тот самый ковер на базе. ФОТО

Футбольный клуб "Ростов" выполнил обещание, данное в Твиттере и постелил на своей базе ковер, который все видели во время матча четвертого тура РПЛ с "Енисеем".
Матч, который прошел в Ростове в воскресенье, хозяева одержали разгромную победу над красноярским "Енисеем" - 4:0.
Ковёр уже ищем.– Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
Всем хорошей рабочей недели 👌🏻⚽️ pic.twitter.com/L49tEcSEtT
Во время трансляции после одного из забитых голов в трансляцию матча попали болельщики донского клуба, у которых в руках был ковер. После игры клуб начал поиски этих людей и пообещал, что постелет его на базе, если пост в Твиттере наберет 500 лайков.
❤️❤️❤️– Football Club Rostov (@rostovfc) August 19, 2018
500 лайков и мы постелем такой на нашей базе pic.twitter.com/PuhSQm9jYM
Условие было выполнено менее, чем за сутки.
Постелили!#ковернаш pic.twitter.com/ZaOmgdjhPh– Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
Капитан тоже не удержался #ковернаш pic.twitter.com/x0KUC1Pb26– Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
🔥🔥🔥– Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
Ну все. Приняли в дар.
Место для ковра уже готово.
А пока фотосессия 😂 pic.twitter.com/4B9m10rR0X