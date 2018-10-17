14:56 | Футбол — РПЛ

Российские "сборники" присоединились к "Зениту", Мак, Паредес и Мевля вернутся в пятницу

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"Зенит" начал подготовку к матчу 11-го тура чемпионата России против "Динамо", сообщает официальный сайт клуба. В расположение петербуржцев вернулись футболисты сборной России. Словак Роберт Мак, аргентинец Леандро Паредес и словенец Миха Мевля, которые приняли участие в матчах национальных команд накануне. 

Напомним, что форвард "Зенита" Александр Кокорин до 8 декабря находится в СИЗО. Его и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. 

В субботу "Зенит" отправится в Москву. Матч с "Динамо" состоится в воскресенье, 21 октября, начало - в 14.00 по московскому времени.

 

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