Роман Зобнин: "Игра с "Оренбургом" не будет проходной для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин отметил, что команда полностью восстановилась после матча 6-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:0). Он подчеркнул, что предстоящий матч с "Оренбургом" будет не менее сложным.

– Мы потратили много сил, но уже восстановились и готовы сыграть с "Оренбургом", – заявил в интервью пресс-службе "Спартака" Зобнин. – Сказалось выступление за сборную, поэтому последние минуты игры с "Локомотивом" давались мне из последних сил. Но я справился.

Мы получаем удовольствие от футбола. Отдыхать нужно в отпуске. А тут нужно играть, побеждать, набирать много очков. Игра с "Оренбургом" будет не менее сложной, чем с "Локомотивом". Потому что играем на выезде, там искусственное поле, оно маленькое. Всем командам там тяжело игралось, так что это не проходной матч для "Спартака".