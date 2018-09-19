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Роман Зобнин: "А вы скучаете?"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Роман Зобнин признался, что скучает по чемпионату мира-2018. Яркие и эмоциональные фотографии с турнира, прошедшего с 14 июня по 15 июля, 24-летний игрок опубликовал в Инстаграме. Национальная команда под руководством Станислава Черчесова на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в истории.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А вы скучаете ?)

Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) 19 Сен 2018 в 12:15 PDT

 

Ранее стало известно, что Зобнин в составе "Спартака" вылетел в Вену на игру 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

"Рапид" – "Спартак": Лига Европы, 20 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 19:55 (мск)

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