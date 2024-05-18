Камоцци — об уходе Джикии из «Спартака»: «Мне очень жаль его»

Бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Георгия Джикии по окончании сезона.

«Мне очень жаль его. Я хорошо с ним знаком. И я знаю, как он был важен для «Спартака», — сказал Камоци «СЭ».

С красно-белыми Джикия стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка страны. 30-летний футболист провел 214 матчей за «Спартак», в которых забил 5 голов.